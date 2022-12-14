Отдыхающая на Мальдивах звезда «Дома-2» Алена Рапунцель снялась голой без купальника

Алена Рапунцель (настояще имя Алена Савкина), которая прославилась после участия в реалити-шоу «Дом-2», отдыхает на солнечных Мальдивах. Туда она отправилась недавно, чтобы отпраздновать на островах свой день рождения с новым бойфрендом Александром.

Сегодня девушка в своей соцсети опубликовала довольно пикантные фотографии из отпуска в райском уголке. На снимках красотка позировала в воде без купальника. Алена при этом прикрывала оголенные части тела руками. Оказалось, что кадр был сделан в SPA, где пара наслаждалась профессиональным массажем, а затем плескалась в бассейне.

А вот раскрывать личность возлюбленного теледива не спешит. О новом романе участницы нескончаемой телестройки общественность заговорила в начале ноября. В микроблоге она публикует фото с мужчиной со спины, тщательно скрывая его лицо. Ходят слухи, что это бизнесмен Александр Смуров.

Стоит сказать, что в это путешествие Рапунцель отправилась без своих детей, поскольку с ними она бы не смогла побывать во многих экзотических местах.