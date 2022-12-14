Первый муж Анастасии Заворотнюк заявил, что в её семье ранее уже были случаи онкологии

Бывший супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф рассказал, что заболевание артистки является наследственным, поскольку в ее семье ранее уже были случаи онкологии.

Стоит отметить, что Заворотнюк несколько лет борется с агрессивной формой рака мозга.Тот же самый диагноз когда-то поставили ее дедушке.

Насте нужно было регулярно проходить разные обследования и тщательно подумать перед тем, как прибегать к ЭКО. Я говорю так, поскольку знаю, что в возникновении рака немаловажную роль играет генетика. У Насти болел онкологией дедушка. У него были жуткие боли, не выдержал мучений и покончил с собой.

Бывший муж актрисы добавил, что в последний раз он видел свою экс-супругу в 1995 году при разводе. После этого они не поддерживали отношения. При этом мужчина добавил, что он до сих пор считает Анастасию родным человеком.