Первый муж Анастасии Заворотнюк заявил, что в её семье ранее уже были случаи онкологии

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для
В Петрозаводске спасли 21-летнюю девушку, у которой обнаружили очень опасное заболевание. Об этом проинформировал министр здравоохранения Карелии
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Народный артист Российской Федерации Николай Басков принял участие в ежегодной национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Артист поразил
Алле Пугачевой, сбежавшей из России в Израиль и обозвавшей соотечественников «холопами» и «рабами», нужно быть более аккуратной в своих
Лайма Вайкуле шокировала слушателей громкими заявлениями. Недавно певица похвалила себя и Аллу Пугачеву, отметив неоценимый вклад в историю искусства
В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он
В метеорологическом бюро Москвы сообщили, что в 9:00 сегодня высота снежного покрова на станции ВДНХ составила 20 сантиметров. При этом представители
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