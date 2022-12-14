Певица Любовь Успенская повысила гонорары после получения российского паспорта

Советская, американская и российская певица Любовь Успенская скрывала от публики отсутствие гражданства России. Однако со дня на день артистка получит долгожданный паспорт. Так совпало, что с получением этого важного документа исполнительница повысила гонорары за свое выступление. Причем утверждается, что связано это не с обретением российского паспорта, а с тем, что вместе с ней стала выступать ее родная дочь Татьяна.

Выступление артисток, как и стоило ожидать, стоит больше. Певица призналась, что гонорары они «повышали очень аккуратно», а райдер стал намного скромнее.

Но самое радостное событие, о котором говорит Успенская, это получение российского гражданства. Хотя Любовь Залмановна и родилась на Украине (в Киеве в 1954 году), она переехала в США.

«Я всегда мечтала жить в России, и совсем скоро моя мечта сбудется», - сказала артиста.

Королева шансона отметит важное событие, хотя пока неясно, как именно. Если дата получения документа совпадет с днем рождения ее дочери, то придется праздник отмечать в дороге. С наследницей 68-летняя исполнительница городских романсов поедет на корпоратив.