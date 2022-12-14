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Певица Любовь Успенская верит в успех новогоднего телепроекта на ТНТ «СамоИрония судьбы»

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Певица Любовь Успенская верит в успех новогоднего телепроекта на ТНТ «СамоИрония судьбы»
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Фото из открытых источников

Любовь Успенская высказалась о нашумевшем российском проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы!» - фильме, который подвергся жесткой критике со стороны представителей шоу-бизнеса и общественности.

Как заявила певица, успех комедийного фильма возможен, так как над ним работает очень «высокопрофессиональная команда».

«Учитывая то, что производством кинофильма занимается Comedy Club, конечно же, можно поверить, что это будет очень интересно. У ребят есть достаточно чувства юмора, фантазии, смекалки», — заявила Успенская.

Артистка также отметила, что комики имеют все шансы из пародии на советские картины «сделать конфетку».

«Надеюсь, у них все получится», - добавила Любовь.

Напомним, комедия с названием «СамоИрония судьбы» выйдет на широкие экраны в преддверии Нового года. В новую работу будут добавлены отсылки к известным проектам — «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», сериал «Игра в кальмара».

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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