София Ротару в последнее время регулярно подвергается критике. Общественность не довольна тем, что десятки лет певица зарабатывала деньги в России, а теперь поливает грязью страну и ее народ. Россияне возмущены и чувствуют себя преданными. Но, выяснилось, что артистка полвека водила за нос своих поклонников, а никто об этом не догадывался.

Оказывается, все концерты Софии Михайловной — это фикция, надувательство, обман. Люди стояли в огромных очередях и платили деньги за билеты, чтобы послушать всего лишь фонограмму. Живьем Ротару перестала петь в 1973 году. Больше никто себе не позволял такого.

Исполнительница угробила свои связки частыми концертами из-за жажды денег. В итоге деньги певица получила, однако потеряла намного больше. Об этом заявил композитор Евгений Дога:

«В свое время я умолял ее поберечь голос. Но ее супруг Толик (Анатолий Евдокименко прим. ред.) создал песню „Рута“ (ансамбль „Червона рута“) и начал ее здорово эксплуатировать. В день было по четыре концерта и одно оправдание: "хотим купить дом, машину, дачу…". Сгубила великолепную певицу жажда денег».