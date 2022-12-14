После драки с офисным клерком Лепс в очередной раз привлек к себе нежелательное внимание

Не успел Григорий Лепс еще отмыться от недавней драки с рядовым офисным клерком в северной столице, как вновь назревает скандал. Артист в очередной раз привлек к себе нежелательное внимание.

По данным источника, Лепс станет одним из участников одного фешенебельного мероприятия. Стал известна цена билета, которую исполнитель запрашивает за концерт в новогоднюю ночь. За него нужно отдать 900 тысяч рублей. Несомненно, можно купить более дешевый билет, однако тогда за популярными артистами нужно будет наблюдать с галерки.

При этом музыкант не думает о том, что после такого поступка россияне станут относиться к нему хуже, запрашивая огромный ценник за выступление. Сам исполнитель после потасовки и скандала в Сети хранит молчание в связи со случившимся.

Добавим, что вместе с Лепсом будет присутствовать певица Анна Асти.



