Певица Слава заявила, что стала бабушкой спустя три недели после свадьбы 23-летней дочери Александры

Поклонницы артистки гадали, с чем связана такая поспешность. И вот сама Слава дала новые поводы для слухов.

Вечером 13 декабря исполнительница появилась на концерте «Наш Новый год» в Crocus City Hall. Она одела роскошное вечернее платье с высоким разрезом, которое сразу покорило Стаса Михайлова. Певец не упустил возможности сфотографироваться со звездой, и между ними случился интересный разговор.

«Мамочка, вы дышите», — сказал Михайлов. «Я уже бабушка», — ответила Слава.

Вряд ли знаменитая брюнетка мела ввиду свой возраст. Артистке всего 42 года, а выглядит она моложе. Фанаты заявили, таким образом звезда намекнула на скорое пополнение в семье.