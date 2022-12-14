Представлен топ-10 наилучших фильмов ужасов 2022 года по версии журнала Rolling Stone

За последние 100 с лишним лет мировая киноиндустрия придумала тысячи способов напугать телезрителей. Некоторые режиссеры действительно достигли в этом жанре совершенства. Их фильмы считаются классикой жанра хоррор. Картины буквально заставляют людей кричать от страха в темноте.

Кроме игровых итогов уходящего года, профессиональные издания Rolling Stone начали выбирать лучшие кинофильмы последних 12 месяцев, в том числе по тем или иным жанрам.

Итак, лучшие фильмы ужасов под версии журнала:

1 место. «Изгоняющий дьявола» (1973 год);

2 место. «Психо» (1960 год);

3 место. «Звонок» (1998 год);

4 место. «А теперь не смотри» (1973 год);

5 место «Хэллоуин» (1978 год);

6 место. «Месть нерожденному» (2007 год);

7 место. «Прочь» (2017 год);

8 место. «Рассвет мертвецов» (1978 год);

9 место. «Техасская резня бензопилой» (1974 год);

10 место. «Реинкарнация» (2018 год).