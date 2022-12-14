Садальский призвал приглашать на новогодние концерты и телешоу уличных музыкантов

Актер и шоумен Стас Садальский в своем Телеграм-канале предложил интересный вариант проведение новогодних голубых «Огоньков». Он призвал приглашать на новогодние концерты и различные телешоу на российских каналах уличных музыкантов.

Как считает артист, современные исполнители уже зрителям не интересны, а настоящие талантливые музыканты поют в метро и регионах.

Я предпочел бы концерт из записей хороших русских песен предыдущих поколений, а не современных артистов, непонятно кого, непонятно что исполняющих. Кстати, в метро Москвы поют много хороших групп и исполнителей, есть в других городах. Их нужно на новогодний концерт, чтобы новое звучание, совершенно новые голоса, - отметил Стас.

Также Садальский привел в пример телевизионную передачу Андрея Малахова на канале «Россия 1».