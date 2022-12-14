Продюсер Сергей Лавров сказал, что Елена Воробей не станет певицей в России

Знаменитая российская актриса Елена Воробей, популярная юмористка, потеряла былую славу и сейчас пытается найти себя в иных профессиях. Известный продюсер рассказал о невысоких шансах артистки проявиться как певица на отечественной эстраде.

По словам Сергея Лаврова, в свое время многие коллеги Воробей также пытались начать карьеру исполнителей и актёров различных жанров. Но ни у кого так ничего и не вышло. Единственный, кто поет хорошо и сейчас выступает — это Александр Ревва, подчеркнул Сергей.

Также Лавров отметил, что способностей Елены совсем не достаточно для того, чтобы составить конкуренцию известным звездам российского шоу-бизнеса. Кроме того, на этом поприще ежегодно появляются новые, молодые и талантливые вокалисты.

"У Елены Воробей вряд ли получится, ведь она далеко не гастролер номер один. Такой больше для свадеб формат подойдет", - сказал эксперт.