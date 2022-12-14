Рогов сназвал неудачным образ Ольги Бузовой для вечеринки «МУЗ-ТВ» в Кремле

Стилист Александр Рогов, а также его коллега Гоша Карцев оценили выход поющей телеведущей Ольги Бузовой на вечеринке канала «МУЗ-ТВ». Своим мнением они поделились в видеоролике на канале «ROGOV LIVE» в Ютуб.

Рогов и Карцев обсудили наряды, которые знаменитости выбрали для вечеринки по случаю празднования 26-летия «МУЗ-ТВ». Торжественное мероприятие прошло 11 ноября в Государственном Кремлевском Дворце Москвы. В частности, эксперты в области моды оценили выход Бузовой.

«Это платье из старинной коллаборации Giambattista Valli x H&M. Классно, что певица такого уровня может надеть H&M», — похвалил Александр Ольгу за ее любовь к масс-маркет-брендам.

Впрочем, образ ведущей стилист счел весьма неудачным.

«Это платье ей даже по росту не подходит, талия высоко. Ольга как будто беременная. Ноги некомплиментарно и некрасиво выглядят. Платье должно пола касаться, оно почему-то сверху, как будто детское платье. Вот эта поза с ножкой... Девочки, ну перестаньте так позировать. Это бред! Колготки в сетку...», — заявил стилист.

Гоша и вовсе посоветовал звезде сменить стилиста.

«Для Бузовой этот наряд как будто неплохо», — добавил Карцев.