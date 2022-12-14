Телеканал «Ю» уволит Влада Кадони с должности ведущего шоу «Дом-2» за новый проект на «ТВ-3»

Многим зрителям Влад Кадони знаком по телешоу «Битва экстрасенсов». Но несколько лет парень ведет«Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой.

Когда программа стала выходить на канале «Ю», ее покинула Ольга Бузова. Место певицы занял блогер Дава. До недавнего времени дружная команда очень сплоченно работала, но на днях стало известно, что Кадони тоже увольняют.

По предварительной информации, Влад не будет вести реалити-шоу. Якобы начальство телеканала 15 декабря его уволит. Все из-за того, что экстрасенс якобы решил вместе с шеф-редактором передачи «Бородина против Бузовой» Татьяной Светловой запустить новый проект на ТВ-3.

Сам ведущий не комментирует эти слухи. Тематика нового проекта будет похожа на нашумевшее шоу «Пусть говорят». Известно, что уже снят пилотный выпуск.