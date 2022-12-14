Тренер Ирина Винер заявила, что телеведущая Ляйсан Утяшева не самая лучшая

Российский тренер по художественной гимнастике жестко высказалась о своей экс-воспитаннице, двукратной чемпионке Европы Ляйсан Утяшевой. Как заявила Ирина Винер, девушка легко сдалась тогда, когда столкнулась с трудностями.

«Если без конца человека гладить по голове и говорить: «Молодец, молодец!», даже если он и не молодец, то становится слабаком. Так случилось с Ляйсан Утяшевой. Она привыкла быть лучшей», - призналась женщина в эфире передачи «Легенда» на канале RTVI.

По словам Ирины, когда спортсменка поняла, что она «не самая лучшая», не могла ничего с собой поделать.

Тренер прокомментировала обиду гимнастки по поводу замечаний о ее лишнем весе после родов. Ляйсан пожаловалась, что тренер слишком резко о ней высказалась. Винер отметила, что она всегда говорит правду.

«Наверное, она выпросила своим видом, не так выглядела, как должна выглядеть, я ей об этом и сказала».

Также тренер добавила, что «деньги, власть, жир каждого по-своему уродуют».