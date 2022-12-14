Увлекающаяся бодибилдингом дочь актрисы Марии Шукшиной Анна поделилась фотографией в нижнем белье

Дочь Марии Шукшиной продолжает будоражить публику своими провокационными постами в соцсети. На этот раз Анна опубликовала еще один очень откровенный снимок в одном нижнем белье. На фотографии девушка предстала в черном боди и ботфортах до колен.

Лица на снимке не разглядеть. Шукшина повернулась задом (в прямом смысле) к камере. При этом бодибилдерша явно сделала акцент на своих ягодицах. Дочь актрисы оперлась руками о шкаф с зеркалом, который стоит в коридоре.

Известно, что Анна давно увлекается бодибилдингом. Наследница Марии активно рассказывает о тренировках своим многочисленным подписчикам.

Также она делится результатами проделанной работы, отзывами клиентов, которых берет на поруки. К девушке обращаются за тем, чтобы похудеть и добиться таких же рельефов, как у не самой.