ВЗГЛЯД: сбежавших из России звезд скоро забудут, отторгнув от общества

В последнее время российское искусство и представители российского шоу-бизнес являются объектом жесткой критики. И нужно признать, что представители творческого сословия не устают давать поводы для этого. Так, Лайма Вайкуле заявила, что содержала СССР, в Израиле подняли тему незаконного получения гражданства Галкиным и Пугачевой, было забавное интервью участника «Литтл Биг» Ильи Прусикина, а также скандал вокруг кинофильма «Монастырь» и многое другое.

Как пишет журналист издания ВЗГЛЯД в своей статье, нам отчасти нужно поблагодарить СВО, так как спецоперация стала триггером изменений в стране. Куда приведут эти изменения и какой будет новая система, неясно. Но исход из страны значительной части влиятельных людей из творческой тусовки дает надежду на то, что атмосфера в творческих отраслях станет еще более здоровой и профессиональной.

По уверению автора статьи, творчество не может существовать в безвоздушном пространстве, а попытки артистов оторваться от своих корней и общества, для которого работают, превращает их творчество в ненужного и опасного паразита. Вот тут включаются механизмы коллективной защиты. Сперва люди игнорируют создающиеся произведения, а затем активно отторгают. Это в конце концов превращает артистов в пустое место, но не только репутационно, но и финансово. Это мы сейчас наблюдаем. Поэтому нет сомнений, что сбежавших из России звезд забудут, причем очень скоро.