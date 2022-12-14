Звезда фильма «Маленькая Вера» Наталья Негода в 59 лет осталась в полном одиночестве и без детей

В 1988 году на телевизионные экраны вышел революционный фильм отечественного кинематографа под названием "Маленькая Вера". Главную роль в культовой картине сыграла 25-летняя Наталья Негода.

Работа, наполненная откровенными сценами, чего раньше не было в СССР, принесла актрисе популярность. Наталья долгое время являлась настоящим секс-символом страны и стала первой моделью, которая снялась для всемирно известного мужского журнала Playboy. После "Маленькой Веры" у звезды было еще несколько ролей в кино, однако повторить минувший успех не удалось.

В 90-х Негода уехала в Америку, там она вышла замуж за русского эмигранта. Но через 13 лет супруги развелись, а женщина вернулась назад в Россию. Приехав в РФ, Негода ведет довольно замкнутый образ жизни.

В настоящее время у 59-летней актрисы нет мужа и детей, она не посещает светские мероприятия. Последний раз Наталья появилась в 2018 году на съемках передачи "Привет, Андрей!", которая была посвящена 30-летию выхода "Маленькой Веры". В эфире программы на вопросы о личной жизни она отвечать категорически отказалась.