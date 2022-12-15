Адвокат Алешкин заявил, что Успенская получает не менее 100 тысяч рублей пенсии в США

На днях Любовь Успенская призналась, что вскоре получит российское гражданство. Причем, то, что с 1994 года артистка живет в РФ с американским паспортом, публике не было известно.

Как выяснилось, чтобы длительное время находиться в России, певица должна была оформить вид на жительство, которое дает ей практически те же права, что гражданство. Однако есть исключения. К примеру, человеку нельзя голосовать и избираться на выборах, а также работать в госструктурах.

Пенсию Успенская, как гражданка Америки, получает там. Менять её на российскую она не станет даже после получения российского паспорта. Выгода очевидна. Минимальный размер пенсии в Штатах составляет 1 503 доллара (не менее 100 тысяч рублей по текущему курс валют).

К слову, ранее Любовь Залмановна говорила, что пенсию она не оформляла. Мол, незачем, все равно работает и на покой не собирается. Однако, 68-летняя исполнительница лукавила.