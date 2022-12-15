Бузова и Маликов появились в студии телешоу «Вечерний Ургант» на фоне слухов о его закрытии

Будущее популярной программы «Вечерний Ургант» активно обсуждается пользователями еще с начала весны. В Сети ходят слухи о том, что передача не вернется на экраны. По крайней мере, с ведущим Иваном Ургантом.

Но многие зрители все еще надеются на возвращение российского шоу в эфиры. Некоторые фанаты уверены, что скоро Первый канал обратит свое внимание на рейтинговую передачу.

На днях поклонники обратили внимание, что телеведущая Ольга Бузова и певец Дмитрий Маликов снялись в похожей студии. Звезда опубликовала видеоролик, который был записан в помещении, сообщив о подготовке нового проекта.

Напомним, что весной в прессе появилась информация об отъезде Ивана Урганта из РФ на фоне проведения спецоперации. Также СМИ писали об увольнении ведущего с Первого канала. Руководство телеканала опровергало слухи о закрытии телешоу.