Галыгин неудачно пошутил над перенесшим операцию Басковым на «Золотом граммофоне»

Ведущий церемонии вручения знаменитой премии «Золотой граммофон» Вадим Галыгин пошутил над исполнителем Николаем Басковым, который недавно перенес операцию.

После выступления «золотого голоса России» телеведущий попросил артиста пройти за наградой. Но Басков отказался и отшутился.

«Пока буду идти до вас, то концерт закончится»,

— сказал Николай, намекая на то, что у него есть проблемы с передвижением после перенесенной операции. Галыгин настаивал, но потом и вовсе съязвил над певцом:

«Маэстро не собирается спускаться, какая скукота!»

Тогда Басков прямо со сцены объяснил, что он вынужден ограничить свои передвижение, так как недавно перенес операцию после разрыва связок на ноге.

За кулисами Николай возмутился такому поведению. Оказалось, что Вадим был в курсе проблем и знал о том, что артист перенес хирургическое вмешательство, но все равно публично над ним неудачно пошутил.