Исполнительница Анна Asti гордится участием в фильме «СамоИрония судьбы!»

Певица Анна Asti (Анна Дзюба настоящее имя) в беседе с интернет-порталом «А теперь внимание!» поделилась впечатлениями от участия в комедийной пародии «СамоИрония судьбы!».

Звезда эстрады повторила сцену из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Артистка в новой работе примерила образ супурги Шурика. Анна воспроизвела кадр, на котором она исполняет композицию «Звенит январская вьюга».

«Во-первых, это большая честь для меня исполнять такие известные композиции. А во-вторых, для меня, как для маленькой девочки, которая смотрела по телевизору этот фильм, поучаствовать в действии невероятно гордо», — сказала Асти.

По словам артистки, она идею снять пародию на известные кинопроекты считает прикольной. Певица говорит, что такое новогоднее телевизионное шоу на российском ТВ «имеет место быть».