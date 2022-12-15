Канал «Медиавойны» обратил внимание на странные факты «эмиграции» шоумена Гарика Мартиросяна

В Сети появились странные факты об эмиграции экс-резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна из России. На самом деле, популярный шоумен уезжал в Армению лишь по работе и уже давно вернулся домой.

Как написал Телеграмм-канал "Медиавойны", юморист наткнулся на настоящий информационный штурм со стороны своих хейтеров. Так, видеоролик, на котором Гарик заявил о своем отъезде из РФ, является нарезкой фраз и не является прямой речью Мартиросяна.

"Дальше легко сложить один плюс один и понять, что очень кого-то задевает камбек Гарика Мартиросяна на канал ТНТ. Кто бы это мог быть?" — пишут авторы Телеграм-канала.

Стоит добавить, что комик никогда не говорил о своей эмиграции в Армению. Юморист только упомянул о том, что его позвали в эту Республику для работы над некой детской программой.

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