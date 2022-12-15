«Мы – это американский Госдеп»: Пригожин назвал истинных разорителей африканских стран

Издание Reuters задало вопрос бизнесмену Евгению Пригожину о якобы присутствии ЧВК «Вагнер» в Буркина-Фасо. Предприниматель в ответ назвал истинных разорителей африканских стран.

Агентство спросило у Пригожина, стоит ли Гане переживать из-за присутствия «вагнеровцев» в соседнем государстве. Предприниматель иронично ответил на это, его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Мы присутствуем в 80% стран Африки. Мы владеем большинством полезных ископаемых на континенте. Мы имеем огромное количество нелегальных шахт. Мы незаконно добываем 50% золота и алмазов Африке в целом. Мы ежегодно устраиваем военные перевороты. Мы готовим целые подразделения боевиков ИГ Аль-Каиды и Боко Харам (все организации являются террористическими и запрещены в России), чтобы африканский народ не мог спать спокойно», — заявил Пригожин, добавив, что речь идет не о ЧВК «Вагнер», а о силах Запада.

По словам бизнесмена, «мы» — это американский Госдеп, власти Франции, прочие страны Запада и их спецслужбы, руководит которыми Центральное разведывательное управление. На вопрос о присутствии ЧВК «Вагнер» Пригожин ответил, что формирование самостоятельно решит, где работать.

«Одно могу сказать с уверенностью: "Вагнер" не разрабатывает шахты, не добывает золото и не занимается другими экономическими проектами, для того, чтобы не было необходимости сопротивляться санкциям и другим финансовым ограничениям. Чтобы наши руки были свободны, а помыслы чисты», — отметил предприниматель.

Пригожин также заявил, что «вагнеровцы» должны быть неуязвимыми. Это необходимо для защиты людей, которых пытаются унизить, ограбить или убить ястребы из западных стран.