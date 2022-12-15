«Мы – это американский Госдеп»: Пригожин назвал истинных разорителей африканских стран

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея. Как
В 1988 году на телевизионные экраны вышел революционный фильм отечественного кинематографа под названием "Маленькая Вера". Главную роль в культовой
Оперная исполнительница РФ Анна Нетребко после начала СВО на Украине не знала, какую сторону ей занять. Потеря многомиллионных контрактов напугала
Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом,
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
На совещании представителей государств большой семерки 12 декабря было принято официальное заявление по вопросу о введении верхнего предела цены на
Представитель американской администрации и помощник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Салливан в интервью журналистам заявил,
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