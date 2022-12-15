Певица Ольга Бузова намекнула на скорое возвращение телешоу «Вечерний Ургант» после начала СВО

Вечернее ток-шоу с ведущим Иваном Ургантом неожиданно пропало из эфиров Первого канала в конце февраля текущего года после начала СВО. Артист, как и его коллеги по цеху, не давали никаких разъяснений по этому поводу.

Долгое время не было известно, вернется ли передача «Вечерний Ургант» на «голубые экраны». Но с неожиданным сообщением выступила Ольга Бузова. В новом посте в микроблоге звезда «Дома 2» продемонстрировала подготовку к съемкам программы в стенах гримерки. Именно там частым гостем в свое время был Иван Ургант.

При этом в публикации ведущая не уточнила, к эфиру какой передачи готовится. Бузова только написала фолловерам, что ждет концертного выступления.

Во время записи поста в грим-уборную заглянул Дмитрий Маликов, который наверняка станет коллегой Ольги по съемкам.