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Певица Ольга Бузова намекнула на скорое возвращение телешоу «Вечерний Ургант» после начала СВО

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Певица Ольга Бузова намекнула на скорое возвращение телешоу «Вечерний Ургант» после начала СВО
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Фото из открытых источников

Вечернее ток-шоу с ведущим Иваном Ургантом неожиданно пропало из эфиров Первого канала в конце февраля текущего года после начала СВО. Артист, как и его коллеги по цеху, не давали никаких разъяснений по этому поводу.

Долгое время не было известно, вернется ли передача «Вечерний Ургант» на «голубые экраны». Но с неожиданным сообщением выступила Ольга Бузова. В новом посте в микроблоге звезда «Дома 2» продемонстрировала подготовку к съемкам программы в стенах гримерки. Именно там частым гостем в свое время был Иван Ургант.

При этом в публикации ведущая не уточнила, к эфиру какой передачи готовится. Бузова только написала фолловерам, что ждет концертного выступления.

Во время записи поста в грим-уборную заглянул Дмитрий Маликов, который наверняка станет коллегой Ольги по съемкам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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