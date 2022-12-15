Певица Ольга Бузова намекнула на скорое возвращение телешоу «Вечерний Ургант» после начала СВО

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея. Как
Сегодня, 12 декабря, стало известно о том, что далеко не все звёзды популярного российского телесериала «Папины дочки» вернуться в проект после
В 1988 году на телевизионные экраны вышел революционный фильм отечественного кинематографа под названием "Маленькая Вера". Главную роль в культовой
Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом,
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
Американский телевизионный канал CNBC провел социологический опрос среди населения США об отношении к намерению президента Байдена выдвинуть свою
На совещании представителей государств большой семерки 12 декабря было принято официальное заявление по вопросу о введении верхнего предела цены на
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