Появилась информация о судьбе пропавшей с телевизионных экранов РФ певицы Юлии Самойловой

Имя Юлии Самойловой было у всех на слуху в 2017-2018 годах, когда талантливая девушка на инвалидной коляске представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Но этот конкурс стал новым ударом для тяжелобольной певицы.

Песня артистки под названием I Won’t Break звучала из каждого уголка, но во втором полуфинале случилось непоправимое. Девушка во время выступления сбилась и еле дотянула песню до конца. Позор было не смыть. Юле досталось 15 место, а на родине на звезду обрушились с жесткой критикой.

Сейчас 33-летняя Самойлова нашла в себе силы вернуться в студию. Она время от времени записывает новые композиции. Также девушка семь лет счастлива в браке с музыкантом Алексеем Тараном.