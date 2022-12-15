Создатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий сообщил о попытках украинцев сорвать концерты группы за рубежом

Хормейстер и музыкант Михаил Турецкий, который выражает свою поддержку СВО на Украине, успешно гастролирует и дает концерты за рубежом с «Хором Турецкого». Но он признался, что нередко их подстерегают сложности.

Недавно музыкальный коллектив совершал гастрольный тур по Южной Америке. Там российскому хору пришлось столкнуться с неоднократными попытками срыва их выступлений. По словам Михаила, такие акции были организованы украинскими сторонниками.

Во время концертов в Мехико возле филармонии, где у нас и должно было состоятся выступление, стояла большая демонстрация людей с украинскими флагами для того, чтобы отпугнуть наших зрителей. В Гвадалахаре мы же получили разрешение выступить на центральной площади, даже арендовали оборудование, однако буквально за два дня до концерта нам отказали. Якобы поступили обращения к украинскому посольству и муниципалитету, - рассказал хормейстер.





Турецкий добавил, что часто их зрители встречают тепло, хотя не обходится без выкриков:

На концерте в Венгрии, например, зрители кричали: «маскали, отсюда вон валите». В такие моменты я прошу погромче сделать музыку. На другом выступлении зритель поднял украинский флаг. Конечно же, если совсем агрессивно себя ведут, то охранники выводят их их зала.







