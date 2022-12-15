Создатель «Хора Турецкого» Михаил Турецкий сообщил о попытках украинцев сорвать концерты группы за рубежом

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В эфире радио «Комсомольская правда» депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал Комтранс за неудобную систему оплаты парковок в центре города. Он
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Сегодня, 12 декабря, стало известно о том, что далеко не все звёзды популярного российского телесериала «Папины дочки» вернуться в проект после
Три недели назад в семье певицы Славы (Анастасии Славенской) случилось радостное событие. Ее 23-летняя дочь Саша Морозова вышла замуж. Девушка долго
Актриса Екатерина Волкова, которая прославилась благодаря роли Веры в комедийном сериале «Воронины», поделилась в личном блоге неприятным инцидентом,
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление, которое касается Запорожской области. В частности, он сказал, что для ВС
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
Американский телевизионный канал CNBC провел социологический опрос среди населения США об отношении к намерению президента Байдена выдвинуть свою
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