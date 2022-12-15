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Смольный принялся оценивать «сортность героизма» - ТГ-каналы о скандале с захоронением бойца ЧВК «Вагнер»

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Смольный принялся оценивать «сортность героизма» - ТГ-каналы о скандале с захоронением бойца ЧВК «Вагнер»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Авторы телеграм-канала «Взгляд с Востока» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Петербурге с невозможностью захоронения героя СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова по причине бюрократии в Смольном. По мнению аналитиков, чиновники в администрации губернатора Александра Беглова наделили себя правом оценивать «сортность героизма».

По мнению администраторов паблика, в Смольном Меньшикова посчитали «героем второго сорта» только потому, что он являлся бойцом ЧВК «Вагнер». Как отмечают авторы канала, сейчас в Северной столице люди, не имеющие ни чести, ни совести, совершенно всерьез взялись оценивать роль каждого погибшего за Родину россиянина. При этом похоронный бизнес в Петербурге является весьма прибыльным не только для ряда предпринимателей, но и для самих чиновников, в числе которых, по некоторой информации, и губернатор Беглов.

«Все это время, с октября месяца, невозможно получить разрешение на захоронение бойца в месте, достойном его подвига. Чтобы каждый, заходя на кладбище, видел — здесь лежит герой СВО. Зажравшиеся чинуши футболят бумаги по всем правилам бюрократических игр. А губернатор при этом, включает дурака, мол, знать ничего не знаю и ведать не ведаю», – отмечается в публикации.

Напомним, Дмитрий Меньшиков героически погиб на Украине в боях при захвате одного из опорных пунктов противника, спасая ценой своей жизни товарищей. Его коллеги пытаются добиться разрешения на захоронение бойца на Аллее Славы Белоостровского кладбища, но петербургские чиновники ставят бюрократические барьеры, хотя вопрос мог бы решиться в течение нескольких минут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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