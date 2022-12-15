StarHit.ru: От актрисы Лии Ахеджаковой отвернулись коллеги из-за ее позиции касательно СВО

Лия Ахеджакова с самого начала критикует СВО, что не принимают ее коллеги. 84-летняя актриса рассказала, что столкнулась с негативной реакцией, а один из знакомых даже перестал с ней здороваться. Об этом Народная артистка рассказала в эфире YouTube-шоу «Бюро».

«Знаю, с кем нельзя разговаривать. Один мой партнер Саша Берда, мы много-много лет играли спектаклях Виктюка, вдруг он перестал со мной здороваться. Когда он болел, я ездила в больницу, говорила врачам, что это потрясающий, замечательный артист, помогите ему. Он сильно болел. Звонила его дочке Саше и вдруг он перестал разговаривать. Я говорю: „Саш, ты со мной что не здороваешься?“ И вчера он мне сказал: „Не буду с тобой здороваться!“ Я расплакалась, но он не видел, ушел. Стала теперь много плакать».

Напомним, Лия Меджидовна осудила специальную операцию РФ на Украине. Звезда фильма «Служебный роман» неоднократно давала интервью, где высказывала свою позицию. Как заявила недавно депутат ГД Елена Драпеко, критикующие страну артисты не должны больше выступать на российской сцене.