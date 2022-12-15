Телеведущий и журналист Дмитрий Борисов сообщил, что не испытывает трудностей с поиском любовниц

Известный российский телеведущий и журналист Дмитрий Борисов старается не раскрывать подробностей личной жизни. Поэтому вокруг него нередко появляется много слухов о разных романтических отношениях и всевозможных спутницах.

Так, недавно появлялась информация о том, что ведущий закрутил роман с певицей Юлией Савичевой, а в минувшем году ему приписывали отношения с коллегой по цеху Юлией Барановской. Причиной для сплетен послужила обнародованная совместная фотография знаменитостей. Но позже Барановская официально опровергла эти слухи.

Борисов признался, что является большим ценителем женской красоты. Также он подчеркнул, что с поиском любовниц у него нет проблем. На вопрос журналистов о женитьбе Борисов ответил, что не входит в список тех, кто будет демонстративно идти под венец.

Между прочим, Борисов уже в 16 лет работал на радиостанции «Эхо Москвы». В 21 год журналист получил приглашение на «Первый канал» в качестве ведущего. Сегодня 37-летний Дмитрий — одно из главных лиц федерального канала.



