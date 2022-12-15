В Интернете Киркорову и Шукшиной фанаты припомнили недавний скандал с «СамоИронией судьбы»

Новогодний пародийный фильм «СамоИрония судьбы» еще не вышел на экраны, а уже наделала сколько шума. Не могут забыть зрители скандал между Марией Шукшиной и Филиппом Киркоровым.

Актриса прокомментировала выбор поп-короля на роль Ипполита в картине. Она заявила, что Киркоров является "Жар-Птицей" из детской сказки "Последний богатырь", а также назвала выступление певца "приступом безвкусия". Певец не остался в стороне от столь бурной дискуссии и "с удовольствием" назвал артистку "сумасшедшей с несчастной рожицей". Также Филипп Бедросович считает, что Ипполит ей назло "взорвет пространство".

Интернет-пользователи припомнили недавний скандал с «СамоИронией судьбы» своим кумирам. Они высказались касательно произошедшего:

Хамить и сквернословить — кредо Киркорова. Талант убывает, но хамство прибывает;

Видимо, ему удивлять публику больше нечем;

Он чует закат, чтобы помнили о нем, помогут только скандалы;

Назовите фильмы (без подглядывания в Википедию), где снималась Шукшина. Мария вылезает чисто из-за фамилии и родства;

Киркоров в своем репертуаре, не может от хамских манер своей бывшей жены отучиться;

Его бы его мама была жива, то ужаснулась от того, что он себе позволяет;

Филю пора лечиться отправить. Он неадекватен, о чем говорит его хамство, самовлюбленность и одежда;

В этой ситуации Шукшина и другие женщины, которых он оскорбил, должны нанять адвоката и выставить иск в суде;

Марии обидно, что её не пригласили, а так бы пошла. Вообще Филя прав, что она злая.