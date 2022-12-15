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Вдова актера Баталова Леоненко рассказала, что муж не указал дочь от первого брака в завещании

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Вдова актера Баталова Леоненко рассказала, что муж не указал дочь от первого брака в завещании
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Фото из открытых источников

Гитана Леоненко, которая является вдовой знаменитого российского актера Алексея Баталова, рассказала, почему артист театра и кино не оставил никакого наследства для дочери от первого брака.

Женщина сделала признание в эфире программы «Судьба человека».

До Гитаны Леоненко Алексей Баталов был женат. В браке у супругов родилась дочка Надя. Однако сразу же после смерти артиста в 2017 году оказалось, что в завещании наследница не указана.

Вдова режиссера рассказала, что она поделилась правами на произведения покойного Алексея Владимировича, которые отошли ей по завещанию не только с их общей дочерью Алексея Машей. Но также с наследницей от первого брака Надеждой. Теперь женщина также получает денежные отчисления.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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