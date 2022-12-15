Вика Цыганова поблагодарила Собчак за высказывание о ее патриотической песне

Композитор и певица Вика Цыганова ответила на слова журналистки Ксении Собчак, которая в очередной раз решила поиздеваться над патриотической композицией исполнительницы в своих социальных сетях.

Артистка выступила с песней в Кремле, а телеведущая не смогла пройти мимо. По словам Вики, у нее нет каких-либо обид или злости по отношении к скандальной журналистке, которая отнеслась к ее хиту с иронией.

Кроме того, из общей массы российских звезд Собчак выбрала именно её, что тоже не может не радовать Цыганову.

Надо сказать ей спасибо, что она меня отделила от всех остальных, — кратко сказала певица в YouTube-шоу.

Цыганова добавила, что после исполнения песни, она сразу набрала еще большую популярность. Однако YouTube удалил вскоре патриотический трек.