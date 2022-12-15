Жители Великобритании осудили Папу Римского Франциска за слова об Украине

Папа Римский призвал британцев поменьше тратить денег на рождественские подарки и празднества, а лучше сэкономленные денежные средства пожертвовать жителям Украины. Об этом Франциск сказал на еженедельной аудиенции в Ватикане.

85-летний понтифик призвал жителей Британии к "конкретным жестам" благотворительности во время рождественских праздников в поддержку украинцев.