В российском посольстве в США прокомментировали новые санкции

Российское посольство в США в телеграмм канале прокомментировало новые американские санкции. По мнению дипломатов, очередные меры демонстрируют только желание политических властей США выразить недовольство внешнеполитическим курсом Российской Федерации, поскольку экономического эффекта не имеют.

Например, дипломаты указали, что в числе объектов, на которые наложены новые санкции, обозначена компания по прокату велосипедов. В посольстве задаются вопросом, в чем заключается значение такой меры и полагают, что она имеет характер просто выражения недовольства США, но не ведет к экономическим последствиям.

Ранее сообщалось, что санкции водились также против яхты одного из российских предпринимателей.