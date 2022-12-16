В российском посольстве в США прокомментировали новые санкции

Прапорщик медицинской службы Екатерина Иванова и ее коллега, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко рассказали изданию МК о своем участии в
В Екатеринбурге 8 декабря 2022 года состоялось прощание с погибшим в СВО военнослужащим на Украине. Владимир Зубкевич являлся сотрудником АО
Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко возвращен из украинского плена. Военкоры первыми встретили протоиерея. Как
Три недели назад в семье певицы Славы (Анастасии Славенской) случилось радостное событие. Ее 23-летняя дочь Саша Морозова вышла замуж. Девушка долго
Имя Юлии Самойловой было у всех на слуху в 2017-2018 годах, когда талантливая девушка на инвалидной коляске представляла Россию на международном
Сергей Лазарев показал в соцсети, как сейчас проходят съемки шоу «Новогодняя Маска + Аватар». Певец входит в состав жюри и решил подшутить над
Бывший глава УСП Алексей Барабанщиков отправился на фронт помогать раненым, рассказал предприниматель Евгений Пригожин, комментируя информацию об
После прямой линии губернатора Александра Беглова глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, которые
У России возникли проблемы с нехваткой работников ВПК. Об этом пишет издание 19FortyFiv, передает «Военное дело». По мнению западных аналитиков, уже
Военный эксперт, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в своем канале Телеграм обрисовал ситуацию, сложившуюся на фронтах в зоне СВО, и
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