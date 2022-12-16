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Путин пообщался с Моди

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Путин пообщался с Моди
В Мире
Фото из открытых источников

В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно других международных связей. Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что президент Российской Федерации общался с премьер-министром Индии Моди по телефону.

Песков также добавил, что в ближайшие дни Путин не планирует проводить беседу по телефону с французским президентом Макроном.

В отношениях же между российскими и индийскими политическими властями отмечаются регулярные переговоры на уровне руководства. В связи с телефонным разговором Путина и Моди СМИ напоминают, что оба политика недавно лично встречались и беседовали между собой. Эти переговоры состоялись в начале сентября 2022 года в ходе работы саммита международного объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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