Путин пообщался с Моди

В администрации российского президента сообщили о проведенных им переговорах с руководителем индийского правительства и некоторых решениях касательно других международных связей. Пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что президент Российской Федерации общался с премьер-министром Индии Моди по телефону.

Песков также добавил, что в ближайшие дни Путин не планирует проводить беседу по телефону с французским президентом Макроном.

В отношениях же между российскими и индийскими политическими властями отмечаются регулярные переговоры на уровне руководства. В связи с телефонным разговором Путина и Моди СМИ напоминают, что оба политика недавно лично встречались и беседовали между собой. Эти переговоры состоялись в начале сентября 2022 года в ходе работы саммита международного объединения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).