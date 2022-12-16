8-летний участник шоу «Голос. Дети» растрогал судей, заявив, что его папа на спецоперации

Несмотря на свой юный возраст, школьник старается поддерживать родственников, а также заряжать их оптимизмом. На площадке Павел появился в очень ярком образе. Он одел красный костюм, цепь, голову украсил ирокезом. Участник впечатлил присутствующих зрителей не только ярким имиджем, но отменным исполнением песни. Он спел «Районы-кварталы» коллектива «Звери».
Судьям очень понравилось выступление, они принялись пританцовывать, сидя в своих креслах. МакSим же бросилась в пляс прямо на сцену.
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