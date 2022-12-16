8-летний участник шоу «Голос. Дети» растрогал судей, заявив, что его папа на спецоперации

Прошел второй день отбора в вокальное шоу «Голос.Дети». Первым на прослушивание проекта Первого канала отправился 8-летний Павел Зилев. В интервью-визитке юный участник рассказал трогательную историю о своей семье.

«Папа мой на спецоперации. Желаю, чтобы у моей мамы больше не болело сердце, переживаю за папу. Я горжусь им. Сильно горжусь! Меня мама научила быть хорошим, добрым, настоящим другом», — сказал мальчик.

Несмотря на свой юный возраст, школьник старается поддерживать родственников, а также заряжать их оптимизмом. На площадке Павел появился в очень ярком образе. Он одел красный костюм, цепь, голову украсил ирокезом. Участник впечатлил присутствующих зрителей не только ярким имиджем, но отменным исполнением песни. Он спел «Районы-кварталы» коллектива «Звери».

Судьям очень понравилось выступление, они принялись пританцовывать, сидя в своих креслах. МакSим же бросилась в пляс прямо на сцену.