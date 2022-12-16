Александр Самойленко проинформировал, почему съемки новых «Папиных дочек» пройдут без него

Недавно в Сети появилась радостная информация для поклонников «Папиных дочек». Сообщается, что сериал планируют вернуть на экраны. Однако Александр Самойленко на съемочной площадке не был замечен. Актер решил рассказать, будет ли он принимать участие в новом сезоне проекта.

«Да, меня не будет. Поступало предложение, как-то сказали, что свяжутся, когда появится сценарий. Но сценарий до меня не дошел. Видимо, они в итоге решили меня не задействовать», – признался артист журналистам.

Самойленко добавил, что он не обижается на кинорежиссера Александра Жигалкина. Александр с теплотой вспоминает те времена, когда снимались первые серии многосерийного фильма.

Заметим, что, предположительно, новый сезон «Папиных дочек» выйдет на ТВ в 2023 году.