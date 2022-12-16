Девушка сына Наташи Королевой и Тарзана Анна Волынкина вышла в свет без нижнего белья

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко два года счастлив в отношениях с Мелиссой Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Девушка не упускает случая продемонстрировать всем свои прелести, сводившие с ума состоятельных мужчин в ночных заведениях.

Пользователи Сети обратили внимание на очередной выход в свет сына артистки. Глушко-младший на публике появился вместе с избранницей. Молодая пассия Архипа надела длинное платье с глубоким разрезом на бедре. Этот смелый разрез стал главным объектом обсуждения. Подписчики заподозрили Анну в отсутствии нижнего белья.

Одни комментаторы критикуют девушку за откровенный вид, другие напоминают, что ее свекор Тарзан – также стриптизер, а позволяет себе намного больше. Сами влюбленные нападки комментаторов игнорируют.

Напомним, избранница сына Королевой когда-то работала в одном из ночных клубов Москвы, зарабатывав по 800 тысяч рублей в месяц. Однако, встретив звездного наследника, она решила оставить шест. Теперь Мелисса работает визажистом. Ради своей строгой будущей свекрови девушка занялась макияжем, бросив предыдущую работу.



