Директора певца Сергея Зверева Светлану избили во время съёмок голубого огонька

Сергей Зверев принял участие в съёмках новогоднего голубого огонька. Но выступление "короля гламура" не обошлось без ЧП. После окончания номера артист отправился записывать новогоднее поздравление, но внезапно появился сотрудник другого телеканала, который хотел сфотографироваться со звездой.

Как рассказывает директор певца Светлана, мужчина был под градусом. Она попыталась его остановить и попросила немного подождать, пока идёт запись интервью:

Этот мужик никак не унимался. Стал с силой толкать меня, схватил за руку и крепко сжал ее. Было больно! Я дала ему отпор, тем самым не позволив сорвать интервью, но сражаться с пьяным мужиком была не в силах.

Позже выяснилось, что потасовку удалось прекратить лишь после вмешательства охраны, которая быстро успокоила разбушевавшегося мужчину:

Первый раз я сталкиваюсь с неадекватным поведением. За все время работы меня никто никогда не бил. У меня после потасовки остался огромный синяк, да и рука болит. Сергей должен был участвовать в огоньке этого канала, но после инцидента заявил, что теперь никуда не пойдёт.