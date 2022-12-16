Иван Ургант с иронией отреагировал на отстранение его от работы

Экс-ведущий популярной вечерней передачи "Вечерний Ургант" давно не появлялся на центральных телеканалах страны. В минувший четверг, 15 декабря, Ивана Урганта ожидал неприятный сюрприз. Буквально за сутки до новогоднего концерта российской платформы "Дзен" он неожиданно был отстранен от роли ведущего.

Стало известно, что шоумена заменили на Дмитрия Хрусталева, а также Иду Галич. Комик искусно скрывает досаду и отшучивается по этому поводу: "Кто-то сглазил".

Зрители были удивлены, однако на новой церемонии премии "Золотой граммофон" также вместо любимчика публики на сцене появились Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. И это учитывая то, что Ургант являлся бессменным ведущим музыкального канала "Русское Радио" на протяжении 15 лет.

"Иван не работает временно, так как он занят воспитанием дочек Нины и Валерии", - заявил его отец Андрей Львович.