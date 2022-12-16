Лия Ахеджакова с горечью упомянула своё представление о собственных похоронах

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова неожиданно для всех заговорила о своих похоронах. Народная артистка России уже представила, как будет выглядеть ее могила.

Лия Меджидовна призналась, что она не хочет особых почестей, а также долгих прощаний. Артистка заявила, что когда-то все умрут. Сейчас Ахеджакова наслаждается зрительской любовью, хочет слышать овации, получать подарки и цветы.

В новом интервью на Ютуб 84-летняя актриса произнесла весьма странную фразу.

"Мы как-то играли спектакль. Департамент культуры выступать запретил, однако директор отказался этому подчиняться. Зал был полон. Море оваций и столько цветов! Мне казалось, я умру, и столько цветов на моей могиле не будет", - с горечью произнесла знаменитость.

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