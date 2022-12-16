Певица Алсу вновь облачилась в костюм пчелы с накладными ягодицами в телешоу «Маска + Аватар»

Певица Алсу, которая с успехом приняла участие в телевизионном шоу «Маска», вновь приехала на съемки. Об этом сама звезда написала в своих соцсетях.

39-летняя исполнительница принимает участие в новогоднем выпуске передачи. На шоу Алсу пряталась от зрителей в костюме пчелы. Теперь артиста показала, как она одевается для очередного сценического образа.

Она продемонстрировала все тонкости костюма "жужелица необъятных размеров", показав, насколько он громоздкий. Кроме того, рассказала, что была вынуждена носить не только маску и комбинезон, но также крылья за спиной вместе с накладными ресницами, чтобы скрыть свою настоящую фигуру. Певица со смехом заявила, что даже ягодицы для костюма пчелы накладные, а также показала на камеру аксессуар.

Алсу доказала, что ее голос может обмануть даже самых опытных членов жюри, посоветовав поклонникам ждать премьеры нового выпуска.



