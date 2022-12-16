Певица Монеточка посоветовала критикующим ее вокал хейтерам сходить на концерт Кобзона

Оскандалившаяся певица Монеточка (Елизавеета Гырдымов) ответила на критику зрителей, недовольных ее выступлением. В своей заявлении артистка упомянула SHAMAN и покойного Кобзона.

Несколько месяцев девушка живет в Европе. Она регулярно дает концерты за границей. Но талант Монеточки, судя по всему, не пользуется там большим спросом.

После одного из выступлений в Хельсинки на певицу ополчились хейтеры. Они обвинили звезду в плохом вокале. На это негодующая исполнительница дала язвительный ответ.

Ну вот, посмотрела сторис и узнала, что не очень хорошо спела на сегодняшнем концерте. Я считаю, ребят, если вы – ценители великого профессионального оперного вокала, то не нужно тогда ходить на концерт Монеточки. Это глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN либо Кобзона, - заявила Лиза.

Также знаменитость отметила, что ей все равно на вокал, поскольку она ценит смысл песен. К тому же, она приписала себя к артистам, которые входят в списки иноагентов.