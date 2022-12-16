Артистка РФ Вика Цыганова подвергла критике творчество и патриотическую позицию артиста SHAMAN

Певица Вика Цыганова в новом выпуске шоу «Алена, блин!»на Ютуб раскритиковала певца SHAMAN, более известного как Ярослав Дронов. По словам артистки, многие звезды, особенно молодые, стараются походить на западных звезд, таким образом транслируя чуждые РФ ценности.

Цыганова считает, что SHAMANом носятся «как с писаной торбой». Отчасти неприязнь исполнительницы к популярному артисту связана с псевдонимом. Вика уверена, что православный крещеный человек Ярослав не может выступать под псевдонимом «шаман».

Помимо всего прочего, она не оставила без внимания фамилию SHAMANа, Дронов, которую сравнила с дронами: «Им (участникам СВО - прим.ред.) дроны на фронте нужны!»

Однако, вскоре певица немного смягчилась и сказала, что ей на самом деле нравится вокалист:

"С SHAMAN носятся, как с писанной торбой. Но он один не может, еще молодой. Пусть поиграется в это немного", - сказала она.

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