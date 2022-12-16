Пригожин и Кудрявцева устроили драку в первый день съемок программы «Звезды сошлись»

Продюсер Иосиф Пригожин в своем Телеграм-канале рассказал о пикантных подробностях записи первого выпуска телешоу "Звезды сошлись". Этот выпуск вышел на российские экраны еще 18 сентября.

На фрагменте видеоролика, который был обнародован супругом певицы Валерии, они вместе с Лерой Кудрявцевой сидят рядом на диване и бьют друг друга по голове, правда, в шутку.

"Умейте над собой смеяться и над любыми обстоятельствами. Мне кажется, что мы сработались", - подписал видео продюсер.

Отметим, что Пригожин соведущим Кудрявцевой стал с сентября. До этого шоу Лера вела с Оскаром Кучерой, а также с покойным Александром Колтовым и Антоном Привольновым.

Проект выходит на канале НТВ с 2017 года. Студия шоу является местом встречи ярких представителей отечественной эстрады, кино, искусства. Каждую неделю темой дискуссии может оказаться все, помимо политики.