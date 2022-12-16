Продюсер Пригожин ударил по голове телеведущую Леру Кудрявцеву на съемках

Лера Кудрявцева много лет дружит со всеми звездами российского шоу-бизнеса. В последнее время блондинка резко высказывается в адрес некоторых коллег. Недавно она раскритиковала номер певицы Кати Лель, а теперь накинулась на Иосифа Пригожина.

Муж певицы Валерии и теледива принимали участие в съемках совместной программы. В перерыве решили снять забавное видео. На кадрах ведущая много раз ударила Иосифа по голове. В конце концов он не выдержал и сделал ответный удар. Импровизированная драка происходила под музыкальное сопровождение.

Поклонники сразу не поняли, что Кудрявцева наложила звук. Из-за него кажется, что Лера бьет продюсера с огромной силой. Только спустя некоторое время фанаты поняли, что это импровизация.

Стоит сказать, что насторожился даже бывший возлюбленный Леры Сергей Лазарев. Исполнитель коротко написал: «что это?».