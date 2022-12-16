СМИ выяснили, как сейчас выглядит «королева русского RNB» Бьянка

Недавно певица провела концерт в Санкт-Петербурге. Было видно, что она сильно набрала. Артистка при этом удивила поклонников не только своей внешностью, но и пением. Весь концерт Бьянка пела известные хиты сидя на стуле с широко раздвинутыми ногами.