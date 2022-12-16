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«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times

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«Тяжелая сексуальная зависимость»: Пригожин высказался о руководстве Financial Times
В России
Фото из открытых источников

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на намерения журналистов Financial Times выпустить материал о том, как он якобы нарушает санкции США и ЕС. По мнению предпринимателя, руководство зарубежного медиа страдает тяжелой сексуальной зависимостью под названием копрофилия.  При этом он считает маразм западных представителей СМИ и смешным и грустным одновременно.

«Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух. Мир так прекрасен. Обращайтесь, я расскажу вам сотни историй о великих русских, которые спасают оскорбленных и обездоленных, о подлых американцах и западноевропейцах. Я думаю, и своим читателям вы уже наскучили», — сказал Пригожин.

Кроме того, бизнесмен пожелал, чтобы авторы FT посетители Донбасс, чтобы увидеть мир глазами русского солдата. Однако гаранатировать их безопасность он не смог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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