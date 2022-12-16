В Архангельске отменили выступление Валерия Меладзе

Выступление певца Валерия Меладзе в Архангельске отменили. До этого концерт дважды переносили «по понятным причинам». Сейчас же окончательно сообщили, что он не состоится.

В связи со сложившейся в стране ситуацией концерт было решено отменить. Все денежные средства вернут покупателям на протяжении 30 дней на те банковские карты, с которых и была произведена оплата.

В нынешних реалиях мероприятие состояться не сможет. Поэтому организаторы приняли решение о полной отмене выступления. Надеемся, что в скором времени найдутся иные поводы для классных музыкальных мероприятий, — говорится в сообщении.

К заявлению об отмене концерта также прикрепили трек Валерия Меладзе «Спрячем слезы от посторонних».

Отметим, что на днях в СМИ появилась новость о том, что два выступления Валерия Меладзе отменили в Новосибирске.