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Жители Адмиралтейского района потребовали ввести мораторий на действие правил платных парковок

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Жители Адмиралтейского района потребовали ввести мораторий на действие правил платных парковок
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На встрече жителей Адмиралтейского района с председателем комитета Смольного по транспорту Валентином Енокаевым обсуждалась наболевшая проблема расширения зон платных парковок. Горожане потребовали полного моратория на их работу до решения всех вопросов, возникших с момента запуска. При этом чиновник по итогу встречи заявил, что горожане глобально не против новой системы, противореча словам самих жителей Северной столицы.

В среду, 14 декабря, председатель комитета Смольного по транспорту Валентин Енокаев встретился с жителями Адмиралтейского района, недовольными правилами платных парковок. Собрание прошло в напряженной обстановке и продолжалось порядка трех часов.

Горожане жаловались на трудности, возникшие при оформлении льготного разрешения на парковку, для получения которого необходимо предъявить нотариально заверенное одобрение от всех собственников помещения. Это создает трудности, в частности, для жителей коммунальных квартир.

Также затрагивался вопрос неуместности разделения действия зон разрешений по границам муниципалитетов – вместо района. Таким образом многие местные жители оказались лишены возможности пользоваться положенными льготами при посещении социальных учреждений, находящихся за пределами муниципалитетов, в которых они проживают.

По итогам встречи жители отметили, что никаких новых заявлений в ответ на свои претензии они не услышали, и потребовали ввести полный мораторий на действие новых правил до разрешения всех спорных моментов.

«Мы жители, общественные деятели, в очередной раз доносили до чиновников свои требования. До этого писали письма, ходили на рабочую группу. Требования просты – это мораторий, до решения всех проблем, связанных с введением платных парковок», — заявил проживающий в том же Адмиралтейском районе депутат МО «Коломна» Илья Киселев.

Примечательно, что отчет Смольного о прошедшем мероприятии выглядит иначе. В официальной группе правительства города во «ВКонтакте» чиновники заявили, что «в целом – жители за платную парковку», но просят организовать больше консультаций по получению льготных разрешений, хотя суть требований заключается в другом.

Так, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ранее рассказал об «издевательском отказе» чиновников от всех просьб и предложений со стороны жителей по качественным изменениям правил платных парковок. Причиной назвали их якобы «нецелесообразность» – комтранс фактически подтвердил, что мнение горожан чиновников не интересует.

Также в Смольном заявили, что петербуржцы просят увеличить количество мест парковки для маломобильных граждан, хотя ранее горожане отмечали нехватку парковочных мест для всех категорий.

По итогам встречи мнения жителей Адмиралтейского района и чиновников Смольного разделились и, вероятно, горожане снова не были услышаны.

Ранее активист Алексей Каменский рассказал о негативных последствиях расширения зон платной парковки на Адмиралтейский район в связи с некачественной уборкой снега в городе. По его словам, несогласованность ответственных ведомств и недальновидность команды губернатора Александра Беглова в Смольном привела к усложнению процесса снегоуборки в городе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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