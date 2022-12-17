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Бернс выразил мнение о приложении TikTok

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Бернс выразил мнение о приложении TikTok
В Мире
Фото из открытых источников

В интервью каналу CBS руководитель американского разведывательного ведомства Бернс выразил мнение о приложении Tiktok. Он заявил, что оно представляет угрозу государственным интересам США. Бернс объяснил, что приложение разработано в Китае, поэтому, полагает он, существует вероятность раскрытия личных сведений американских граждан китайскими политическими властями. Бернс посоветовал американцам быть очень осторожными при пользовании TikTok.

Ранее верхняя палата законодательного органа США приняла закон, по которому на устройствах, которыми пользуются представители центральных политических властей государства, запрещено устанавливать это китайское приложение. Этот запрет введен также в некоторых американских штатах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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